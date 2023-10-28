Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan ve Talas Belediyesinin 100 projesinden biri olan Emine Gönen Ortaokulunun açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Gençlerimizin kültür birikimini sağlayacağı mekanlar eğitim kurumlarıdır” dedi.

Açılış programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ile Ayşe Böhürler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda protokol üyelerini öğrenciler okul girişinde ellerinde bayraklarla koridor oluşturarak karşıladı.

Gençlerin kültür birikimini sağlayacağı mekanların eğitim kurumları olduğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Cumhuriyet’in 100. yılında bir okul açmanın ne kadar onur verici olduğunu hepimiz biliyoruz ve içimizde yaşıyoruz. Allah devletimize kıyamete kadar nice yüzyıllar nasip etsin. Belediyeler olarak tüm imkanlarımızı Türkiye Yüzyılı’nda lider ülke Türkiye olma yolunda çocuklarımızın, gençlerimizin kadın ve erkek tüm vatandaşlarımızın hizmetine seferber ediyoruz. Bir devlet adamına, veliye, öğretmene sorsanız en değerli varlıklarının çocukları olduğunu söylerler. Geleceğimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz. Bu nedenle insanların geleceğini güvenle inşa edeceği, şehrine sahip çıkarak medeniyet ve kültür birikimini sağlayacağı mekanlar ise eğitim kurumlarıdır. Yani okullardır, şehirler okul, ibadethane, çarşılar ve parklar gibi birçok sosyal donatıdan oluşur. Şehri sadece apartmanlardan ibaret görmek ruh varlığımızı, benliğimizi ve kültür seviyemizi ıskalamak anlamına gelir. İçerisinde bulunduğumuz mahalle Mevlana Mahallesi ve 200 bine yaklaşan nüfusa sahip oldu. Nüfus yoğunluğu açısından Kayseri’nin en büyük Türkiye’nin 7. büyük mahallesi. Bu nedenle okula ihtiyacımız her zaman oluyor. Benden önceki belediye başkanlarımız birçok okul yaptılar, birçok sosyal tesis ve kültür alanları yaptılar ama elbette ne kadar büyüyorsak, o kadar da bu tesislere ihtiyaç oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırsever Ahmet amcamızın bize bir güzelliği daha oldu. Bir de protokol imzaladı, yanı başındaki arazide de hemen lise inşaatımız başlayacak inşallah. Kendisinin ellerinden öpüyorum, çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Bir devlet-millet iş birliği ile yapılan bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Başkan Yalçın, Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Proje çerçevesinde birçok eğitim öğretim kurumunu hizmete açtıklarını söyleyerek, “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Proje demiştik. Zincidere Göleti’nden Mevlana Meydanı’na kadar, Mevlana İlkokulundan Emine Gönen Ortaokuluna kadar birçok eğitim öğretim kurumunu hizmete açtık. Eğitime destek çerçevesinde birçok kütüphane ama en fazla da cami müştemilatını kütüphaneye çevirdik. Bununla beraber son olarak en çok ilgi çektiğini gördüğüm 100 Apartmanda 100 Kütüphane Projesi oldu. 50’sini açtık, 50’sini tamamladık yıl sonuna kadar onları da tamamlayacağız. Bildiğiniz gibi katı yakıt ve sıvı yakıt kullanan apartmanlar doğalgaza geçince, bunlar için ayrılmış olan mekanlar boşa çıktı. Biz de boya, badana ve diğer ihtiyaçlarını giderip masa, sandalye ve kütüphanesini koyup her apartmana bir kütüphane yapmayı sağladık. Ayrıca bununla beraber çok yakın zamanda büyükşehir belediyemizin önemli düzeyde kütüphanesi ve diğer sosyal tesisleriyle beraber sosyal işlev veren tesisleriyle beraber aynı zamanda yüzme havuzu da olan Kültür ve Sosyal Hizmet Merkezini de yakında Büyükşehrimiz hizmete açacak. Sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şu anda Talas merkezimizde sadece 41 tane kentsel dönüşüm var. Bu kentsel dönüşümler bakanımız sayesinde çık hızlı giderken ufak tefek pürüzlerimiz vardı 2/3’ün 50+1’e çıkarılması gibi muvafakatte. Onu da geçen günlerde bakanımız ifade etti kanun düzenlemesi ile daha da çabuklaşacak. Bunun için özellikle çok teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Allah devlete zeval vermesin. Bir devlet-millet iş birliği ile yapılan bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, “Biz de eskiden kitap alabilmek için zorlanırdık. Üstelik benim babam esnaftı ama gidip sıfır kitap alamazdık. Eski kitaplar satılırdı okulun bahçesinde, bir üst sınıftaki ağabeyler sererlerdi okunmuş kitap satarlardı biz de onu alırdık. Biz de eski kitabımızı satardık onun parasıyla karşılardık. Öyle ortamlardan şimdi devletin her türlü, tüm öğrencilere okula başladıklarında sırasının üzerinde kitap verdiği bir ortama geldik. Allah’a hamdolsun okullarımız böyle güzel yapılıyor ve devlet de elinden gelen bütün imkanları bu konuda kullanıyor. İnşallah bu okullarda yavrularımız okuyacak, eğitim görecekler, meslek sahibi olacaklar. Sonra da hem kendilerini hem ailelerini kurtardıkları gibi bu millete hizmet edecekler. Ben bu vesile ile bir kez daha burada emeği geçen değerli belediye başkanlarımıza, hayırseverimiz Ahmet amcaya ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç ise, “Ben Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın, hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de, “Bu eğitim yuvasında eğitim gören tüm yavrularımıza güzel bir gelecek diliyorum. Biz siyasetçilerin vazifemiz onların geleceğinin inşasına katkı sunmak. Daha müreffeh, başarılı olacakları bir toplum inşa etmek. Bunun için de elimizden geleni yapacağımızı söylüyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından hayırsever aileye plaket takdim edilirken açılış kurdelesi de edilen duanın ardından öğrenciler tarafından kesildi.