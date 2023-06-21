Talas Belediyesi ve Türk Kızılay Talas Şubesi depremzedeler ve ihtiyaç sahipleri için yeni bir kampanya başlattı.

Talas Belediyesi yeni bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atarak Kızılay Talas Şubesi ile birlikte “Kurbanınız Sofralara Bereket Olsun" sloganıyla ihtiyaç sahipleri ve depremzedeler için kurban bağışı organizasyonu gerçekleştiriyor. Kurbanın paylaşmak olduğu anlayışıyla başlatılan kampanyada yurt içi kurban bedeli 5 bin 950 TL, yurt dışı ise 2 bin 650 TL olarak belirlendi.

Kampanyaya katılarak hem Talas’taki depremzedelere hem de ihtiyaç sahiplerine kurban bağışında bulunmak isteyenler Ziraat Bankası Talas Şubesi’nin TR07 0001 0014 3900 0018 6856 68 nolu ibanına veya 1439/1868-5668 nolu hesap numarasına bağışta bulunabilecek.