Talas Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. oturumu yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplantının ilk oturumunda tartışan İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy ile MHP Talas Belediye Meclis Üyesi İbrahim Ata ile görüştüklerini ve taraflarla birlikte mutabakata vardıklarını söyledi.

Talas Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. oturumu yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplantının ilk oturumunda tartışan İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy ile MHP Talas Belediye Meclis Üyesi İbrahim Ata ile görüştüklerini ve taraflarla birlikte mutabakata vardıklarını söyledi.

Talas Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan meclis toplantısına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve meclis üyeleri katıldı. Toplantının başında ilk oturumda yaşanan tatsızlıklarda mutabakata vardıklarını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Pazartesi günü yapılan meclis toplantımızda bir takım tatsız durumlar yaşandı ve tabi bu konu merak edildi. Ancak her 2 meclis üyemizi de davet ettim. Buradakiler de bu işin istenmeyen bir olay olduğunu ve anlam veremedikleri şekilde farklı mecralara çekilmek istenildiği halde buna fırsat vermemesi gerektiği anlamında bir mutabakata varıldı. Sarıldık, öpüştük, tokalaştık. Sağ olsunlar çok değerli meclis üyelerime de katıldıkları için teşekkür ediyorum. Davranışlarının azizliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedikten sonra kürsüden inerek MHP’li İbrahim Ata ve İYİ Parti’li Mustafa Çalıksoy ile tokalaştı.

Yalçın, ilçeye yapılması planlanan hastane ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Sağlık ocağı arsası olan yeri, bir imar tadilatıyla özel hastaneye çevirdik. Bunun sebebi de 171 bin nüfusa gelmiş olan Talasımızda bir hastane olmaması. Erciyes Üniversitesi’nin yakın olması nedeniyle devletin hesabından dolayı bu kadar yakınlıkta bir tıp fakültesi varken buraya hastane yapılması uygun görülmemiş. Biz de dedik ki madem öyle özel sektörü kazanalım ya da özel sektör hastanesi kazandıralım. Bunun üzerine imar tadilatı yapıldı ama bu sırada bu kelimeyi kullanmak istemem ama muhalefet meclis üyeleri ret verdiler. Biz bu hastaneyi istemiyoruz anlamına mı geldi, bu hastane lüzumsuz anlamına mı geldi orasını bilmiyorum ama imar tadilatı sırasında el birliği ile hastane istiyoruz denmedi. Biz de arsayı sattık. Şehir merkezinde güzel de hastanesi olan hastane sahipleri aldı ve bize sürekli yaptıkları projeleri getiriyorlar. Bize verdikleri takvime yetiştiremediler. 29 Ekim 2023’e inşaatı önemli bir yere getireceklerini söylemişlerdi ama hala temel atılmadı. Fakat ben inanıyorum ki Talasımız hatta Mimarsinan için iyi olacak. Bu günlerde önümüzdeki ay gibi temel atacaklarını düşünüyorum çünkü bize 3. defadır getirdiler” dedi.

Mevlana Mahallesi tramvay hattı ile ilgili ise 11. ayın sonunda hizmete gireceğini beklediğini söyleyen Başkan Yalçın, "Raylı sistem konusu çok özel bir konu. Raylı sistem ihalesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı ve işler bitti. 11. ayın sonuna ya da sonuna kalmadan hizmete gireceğini düşünüyorum. Bu sabah itibariyle Umut Caddesi başta olmak üzere, bağlanan diğer sokakların da asfaltı başladı. Asfaltın başlaması demek, altyapı bitti demektir. Bununla beraber tabi elektrik, su, doğalgaz ve internet bağlantıları da tamamlanmış oldu. Asfalt seriliyor, makinaların siparişi de verildi. 11. ayın sonunda Talas Mevlana Tramvay Hattı yürürlüğe girecek. Yarın da Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Raylı Sistem Daire Başkanlığımızla son incelemelerini yapacağız” ifadelerini kullandı.