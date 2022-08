Avşar Türkmenleri, Büyükşehir ve Talas Belediyeleri ile Dünya Avşarlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen şenlikte bir araya geldi. Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Avşar Türkmenleri, Büyükşehir ve Talas Belediyeleri ile Dünya Avşarlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen şenlikte bir araya geldi. Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk Ozanı Halil Daylak, Aşık Kulfani, Aşık Tugay Kocakaya, Aşık İsa Yaldız, Avşar Ozan ve Ertuğrul İmami gibi mahalli sanatçıların seslendirdiği türkülerle coşkunun doruğa çıktığı şenlikte ünlü sanatçılar Esat Kabaklı ve Nurgül Şahballı da sahne aldı. Talas Paraşüt İniş Alanı’nda gerçekleşen organizasyonda ayrıca büyükşehir belediyesi Mehteran takımının gösterisi de alana gelenlere farklı bir atmosfer yaşattı. Şenliğe açılış konuşması için sahneye gelen Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya’nın Başkan Yalçın için kullandığı sözler damga vurdu. Başkan Yalçın’a ‘Ağabey’ diye hitap eden Kocakaya’nın; “Böylesi güzel bir organizasyonda bize ağabeylik yapan Mustafa Yalçın Bey’e teşekkür ediyorum. Böylesi güzel gönül insanları kolay yetişmiyor” ifadeleri alandaki kalabalıktan büyük alkış aldı. Daha sonra konuşmak üzere mikrofonu alan Başkan Yalçın da Avşarların Türk Milleti içersindeki önemine değindi. “Avşarlar canını verir ama vatanını vermez” diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi;

“Anadolu’nun gerçek sahipleri, Oğuz Boyunun gerçek nefesi hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu şölenimiz birinci dedik. Bu şölende sizlerle birlikte olmak ve sizlerle bu şenliği tertipliyor olmak büyük bir mutluluk. Allah, devletimize zeval vermesin. Bugüne kadar bizler Türkler olarak her zaman Türk kalmaya ve ilelebet mazlumun yanında olmaya, zalimin karşısında kalmaya gayret ettik. Bu milletin en önemli boylarında biri de şüphesiz Avşarlardır. Avşarlar canını verir ama vatanını vermez. Her zaman bu böyledir. Her zaman çalışkandır ve birlik beraberlikten yanadır.”

Son olarak vatandaşlara hitap eden ve Başkan Yalçın’ın çalışkan ve uyumlu kişiliğine değinerek konuşmasına başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç da Avşarların milli ve manevi değerlere sahip çıkan ve onları koruyan bir boy olduğunun altını çizdi. “Avşar Türkü denilince akla birlik beraberlik gelir, Türk Bayrağı gelir, şehadet gelir, Allah korkusu gelir, vatan sevdasını bilen vatanına milletine sahip çıkan Türk topluluğu gelir.” İfadelerini kullanan Başkan Büyükkılıç,“Talasımızın değerli, uyumlu ve çalışkan başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum. Mustafa Başkanım ve Dernek Başkanım, bizden böyle bir etkinlik için destek istediğinde hay hay dedik. Buradan dünyaya haykıracağız, diyeceğiz ki: ’Bizler vatan için varız, ezan için varız ve Türk Bayrağı için varız’ diyeceğiz” dedi.