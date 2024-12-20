Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Türk Halk Müziği Toplulukları; Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 105. yılı münasebetiyle ortak bir konser verdi. Birbirinden özel türkülerin seslendirildiği programda Kayserililer unutulmaz bir gece yaşadı.

KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda salon türküseverlerle dolup taştı. Şef Onur Namaldı yönetimindeki koro tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkılar başta olmak üzere yurdun dört bir yanından ezgilerin seslendirildiği konserde, Kayseri yöresine ait türküler de okundu. Konserin sonunda salonu dolduran vatandaşlar ve protokol üyeleri ellerine aldıkları Türk bayrakları eşliğinde ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın koro üyelerine teşekkür ederek; “Bugün bize hem milli mücadele, hem de Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 105. yılı coşkusunu bize aktardılar. Bu kadar kısa bir sürede hazırlanmalarından dolayı çok mutlu olduk. Rektörümüze ve bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise “Kayseri Üniversitesi ile Talas Belediyesi’nin birçok alandaki işbirliklerinden sadece bir tanesini görmüş olduk. Her zaman üniversitemize kapılarını açan, üniversitemizle toplumsal fayda oluşturan işlere birlikte imza attığımız Mustafa Yalçın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Korumuz bize keyif aldığımız bir gece yaşattılar” şeklinde konuştu. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, “Sayın Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a ve Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Kurtuluş Karamustafa ile koromuza çok teşekkür ediyorum. Muhteşem koromuzu ve sazendeleri kutluyorum. Kayseri için böyle anlamlı bir günde buraya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda protokol üyeleri şef Onur Namaldı ve koro temsilcilerine çiçek ve plaket verdi.