Ali Dağı başta olmak üzere Talas’a 5 yılda yaklaşık 500 bin ağaç kazandıran Talas Belediyesi, dikili ağaçları korumak için de özel gayret sarf ediyor. Bu kapsamda, Han Mahallesindeki dikili ağacı kesen bir kişi hakkında açılan dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve mahkeme heyeti, sanığı 10 ay hapis cezasına mahkum etti.

14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2022 yılında görülmeye başlayan davanın karar duruşmasında; sağlıklı bir ağacı keserek fiziksel ve biyolojik hayatına son verdiği gerekçesiyle sanık A.Ö’ye 10 ay hapis cezası verildi. Talas Belediyesi’nin bir ağaç için göstermiş olduğu bu hassasiyet, Fatih Sultan Mehmet’in ‘Bir ağaç kesenin, başını keserim’ sözünü hatırlattı.