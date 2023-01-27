Talas’ta ticari hayat her geçen yıl gelişmeye devam ediyor. İlçede 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 560 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Talas’ta ticari hayat her geçen yıl gelişmeye devam ediyor. İlçede 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 560 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte durgunluğa giren ticari hayat, Talas’ta yeniden canlanmaya devam ediyor. 2022 yılına hızlı giren Talas’ta bir yıl içinde 560 yeni iş yeri daha açıldı. Açılan iş yerleri arasında bakkaliye, market, şarküteri, kafeterya, manav, emlak bürosu, kahvaltı salonu, kuru yemişçi, kuaför, hızlı yemek yenen işletmeler, oyun salonu ve unlu mamul satışı gibi 61 kalem iş yeri yer alıyor.

Bu iş yerleri arasında 76 adetle bakkaliye en fazla açılan iş yeri olurken, bunu 48 adetle kuaför salonu, 34 adetle market, yirmi altışar adetle lokanta ve çiğ köfte salonu takip etti.

Her alanda ekonomiye katkı

Açılan iş yerlerinin büyük çoğunluğunun gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması dikkat çekerken, kişisel bakıma yönelik işyerleri ile bilişim, oto sanayi ve binicilik gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işyerlerinin de bulunması Talas’ta her alanda gelişme kaydedildiğinin göstergesi oldu.