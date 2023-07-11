Talas Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, geleneksel hale gelen yaz akşamı konserleri Kayserili Rock Sanatçısı Nuri Savruk ve arkadaşlarının konseri ile başladı.

Ali Dağı 360 Yeşil Alanda gerçekleştirilen konserle vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Savruk da katıldı. Konser öncesi sahneye gelerek konseri dinlemeye gelenlere hitap eden Başkan Yalçın, Talas klasiği haline gelen kültür sanat etkinliklerinin yaz akşamı konserleri ile devam ettiğini söyledi. Ali Dağı 360’ın her gün oldukça kalabalık olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, bu kalabalık ortamı müzikle renklendirmek istediklerini dile getirdi. Kayseri’deki yetenekleri keşfetmek istediklerini söyleyen Başkan Yalçın, bunun bir göstergesi olarak da Nuri Savruk konserini düzenlediklerini belirtti.

Konserden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar da Talas Belediyesi’nin çok güzel organizasyonlara imza attığını söyleyerek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.