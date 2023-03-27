Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı ile birlikte iftar sonrasının vazgeçilmezi haline gelen Ramazan etkinlikleri bu yıl da çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosunun sahnelendiği etkinlik bu kez depremzede çocuklar için düzenlendi.

Mevlana Mahallesindeki Pertevniyal Sultan Kız Yurdu B Blok’ta düzenlenen etkinlikte çocuklar da zaman zaman oyuna dahil olurken, Hacivat ve Karagöz yaptıkları esprilerle çocukların hafızalarında Ramazan anısı olarak yerleşti. İftardan sonra gerçekleşen etkinlikle hem depremden etkilenen çocukların normal yaşama dönmeleri sağlanırken, hem de Ramazan ayının manevi yönü de aktarılmış oldu.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR

Mutlulukları her halinden belli olan çocuklar da çok eğlendiklerini belirterek Başkan Yalçın’a etkinlik için teşekkürlerini iletti. Programın sonunda çocuklara pamuk şeker ikram edildi.