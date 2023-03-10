Talas genelinde yürüttüğü hizmetlerine hız kesmeden devam eden Talas Belediyesi, bahar mevsimiyle birlikte rutin temizlik çalışmalarına ek olarak semt pazarlarında da hijyen ve dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor.

İlçe genelindeki pazar yerlerinin tamamında yapılan çalışmalarda öncelikle özel oluşturulan temizlik ekibi tarafından pazar sonrası etrafta oluşan kirlilik ortadan kaldırılıyor. Ardından araçlarla sağlığa zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanılarak yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri yapılarak daha hijyenik bir ortam sağlanıyor.

2 ekip halinde 9 personelin yer aldığı pazar yeri temizliği çalışmalarında, 3 süpürme aracı, 2 arazöz ve 2 küçük süpürge aracı kullanılarak gerçekleştiriliyor.