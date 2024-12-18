Talas Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Mutfakta Dönüşüm Var’ projesi, Avrupa’da 12 bin 724 proje içinde finale kalarak son 15 proje arasına girdi.

Belçika tarafından koordine edilen Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction-EWWR ) girişiminin bu yıl ‘Gıda Atıkları’ temasıyla düzenlediği yarışmaya, 29 ülkeden 12 bin 724 proje katıldı. Talas Belediyesi’nin, yemek yapımında kullanılan malzemelerden arta kalanları değerlendirerek yeni lezzetler ortayı çıkardığı ‘Mutfakta Dönüşüm Var’ projesi de büyük başarı göstererek son 15 proje arasına girdi.

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sıfır atık ve çevre konusuna büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, “Verdiğimiz bu önemin karşılığı olarak da ödüller almaya devam ediyoruz. Daha önce de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’den Sıfır Atık Proje Geliştirme Ödülü almıştık. Çevre ve sıfır atık konusunda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Okul öncesi çocuklarımıza yönelik ‘Sıfır Atık Eğitim Seti’ bunlardan birisi, Mutfakta Dönüşüm Var projesi bunlardan birisi. Bu son projemizin Avrupa’da 29 ülkeden 12 bin 724 proje arasında finale kalması, yaptığımız işin önemini ve kalitesini göstermesi açısından bizi oldukça mutlu etti” diye konuştu.

‘Mutfakta Dönüşüm Var’ nedir?

Talas Belediyesi tarafından geliştirilen proje kapsamında; evlerimizde yemek yapımı esnasında kullanılan malzemelerden geriye kalanlar değerlendirilerek yeni lezzetler ortaya çıkartılıyor.

Talas Belediyesi’nde görev yapan mutfak şeflerinin rol aldığı projede yemekler, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, Osmanlı Kültür Sokağı, Ali Dağı Kafe gibi tarihi ve doğal güzelliklerinde halka açık olarak yapılıyor ve hazırlanan videolar sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği yemek tarifleri, sofralardaki yerini alıyor.