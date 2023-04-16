Talas Belediyesi’nin ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ anlayışından yola çıkarak sağlık hizmetlerine kazandırdığı Gezici Kanser Tarama Aracı çalışmalarına başladı. Özellikle kırsal mahallelerde hizmet verecek olan aracın ilk durağı Kuruköprü Mahallesi oldu.

Talas Belediyesinin hazırlayarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ettiği Gezici Kanser Tarama Aracı, uzman ekiplerle birlikte kırsal mahalleleri gezerek kanser taraması yapıyor ve hastalığın erken teşhisine imkan sağlıyor. Kuruköprü ile başlayıp diğer mahallelerle devam edecek olan kanser tarama çalışmasında şu ana kadar 36’sı mamografi testi olmak üzere toplam 87 test yapıldı.

“Sağlık hizmeti ayağımıza geldi”

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım hizmetin çok yerinde ve yararlı olduğuna dikkat çekerek, “Bu hizmetin buraya gelmesinde vesile olan başta Başkan Yalçın olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bu zamana kadar ne istediysek başkanımız sağ olsun geri çevirmedi. Burada başta mahallemiz kadınları olmak üzere çoğumuzun sürekli şehre gitme imkanı olmayabiliyor. Bu hizmet böylece ayağımıza gelmiş oldu. Ben mahallem adına başta Başkan Yalçın olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Çok memnun kaldık”

Araca gelerek muayene olan Fatma Çalışır da sunulan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek şunları söyledi: “Sağlık konusunda da olsa her zaman vakit bulup da çarşıya gidemiyoruz, çok memnun kaldık. Allah razı olsun.”

Daha sonra konuşan Kezban Kuyak da “Çok iyi bir hizmet oldu. Her şey ayağımıza geliyor daha ne olsun. Teşekkür ederim.” diye konuştu.