Talas Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği fakülteler arası futbol turnuvasının fikstürü belli oldu. Erciyes ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan turnuvada ilk maçlar 17 Ekim Perşembe günü oynanacak.

“Takımını Kur, Turnuvaya Katıl” sloganıyla düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olacak turnuvada 22 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulü ile gerçekleşecek olan organizasyonda maçlar Talas Belediyespor’un Harman Mahallesindeki futbol sahasında oynanacak. 17 Ekim Perşembe günü başlayacak turnuvanın ilk gün programında 5 maç oynanacak, 18 Ekim Cuma günü ise 6 takım karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın finali ise 29 Ekim Salı günü kutlanacak Cumhuriyet Bayramı’nda, bayram coşkusuyla birlikte oynanacak. Kazanan takım, bu anlamlı günde kupanın sahibi olacak.