Talas Belediyesi yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte ilçenin bağ ve bahçelerine can suyu niteliği taşıyan sulama kanallarında yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Çalışmalar çerçevesinde, sulama kanalları temizlenerek Talas genelindeki bağ ve bahçelere suların kesintisiz aktarılması hedefleniyor. Ayrıca Kayseri’nin en güzel mesire alanlarından birisi olacak Zincidere Göleti’ne daha fazla su gelmesi planlanıyor.

Hareketlenen bağ ve bahçe faaliyetlerine destek olmak isteyen Talas Belediyesi, Zincidere Göleti’nden başlayarak ilçede bulunan bağ ve bahçelere ulaşan kanalların bakım ve temizliğini yapıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da önemle üzerinde durduğu ve bizzat katıldığı uygulama çerçevesinde, kanal içerisindeki otların biçilmesinden zamanla birikmiş çamur ve taşların temizlenmesine kadar detaylı bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca yıkılmış ve yıpranmış sulama kanalları da tamir edilerek su kaçaklarının önüne geçiliyor.