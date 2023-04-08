Kayseri’de bir ilk olarak 4 yıl önce Talas’ta hayata geçirilen ve ilçenin klasikleri arasına adını yazdıran ‘Talas Antika Pazarı’, 9 Nisan Pazar günü her zamanki heyecanıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

“Harman Meydanında Tarihe Yolculuk” sloganıyla başlatılan ve her ayın 2. Pazar Günü düzenlenen Antika Pazarı, birçok türden kıymetli ürünü antika meraklılarıyla br araya getirecek. Antika tarım aletlerinden, sanatla ilgili ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazarda birbirinden kıymetli ürünler antika meraklıları ve koleksiyonerlerle buluşacak.