Geride kalan sezon Talasgücü Belediyespor forması ile şampiyonluk yaşayan Mehmet Seçme, Arda Saltan ve Emincan Konuk yeni sezonda Tire FK ile anlaştılar.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Tire Futbol Kulübü, Talasgücü Belediyespor 3 oyuncuyu renklerine bağladı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de Talasgücü Belediyespor forması altında şampiyonluk yaşayarak 3. Lig’e çıkma başarısı gösteren Mehmet Seçme, Ada Saltan ile Emincan Konuk, 2023-2024 sezonunda Tire FK forması giyecekler.

Tire Futbol Kulübü’nden yapılan paylaşımda, “Talasgücü Belediyespor’un başarılı sağ açık oyuncusu Mehmet Seçme, orta saha oyuncusu Arda Saltan ve sağ bek oyuncusu Emincan Konuk ile anlaşma sağlanmıştır. Mehmet Seçme, Arda Saltan ve Emincan Konuk 2023-2024 sezonunda Tire FK forması giyeceklerdir” denildi.