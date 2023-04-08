Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’un golcü oyuncusu Akın Arıcan, 22 maçta 13 gol attı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta liderlik mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor’da Akın Arıcan gol atmaya devam ediyor. Son haftalarda attığı goller ile dikkat çeken Akın Arıcan, Yahşihanspor maçında 2 gol birden atarak 13 gole ulaştı.

Takımın en golcü ismi konumunda olan Akın Arıcan, bu sezon oynadığı 22 maçta 13 gol attı. Ligde kalan 2 haftada da takımının gol yollarındaki en önemli silahı olacak 1994 doğumlu golcü, son 6 maçın 5’inde gol sevinci yaşadı.