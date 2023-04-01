Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor’un defans oyuncusu Ahmet Şahbaz, attığı frikik golleri ile takımına katkı sağlıyor.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta bulunan Talasgücü Belediyespor’a sezon başında transfer olan defans oyuncusu Ahmet Şahbaz attığı goller ile takımına hayat veriyor. Stoper mevkiinde oynayan Ahmet Şahbaz, bu sezon 3 frikik golü attı.

Osmancık Belediyespor, Yozgat 1959 FK ve Niğde Belediyespor maçlarında rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon şampiyon olup Türkiye 3. Ligi’ne yükselmek istediklerini söyledi.