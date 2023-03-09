Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi’nde B Grubunun lideri olan Talasgücü Belediyespor, bu hafta Makfitspor ile karşılaşacak.

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi’nde B Grubunun lideri olan Talasgücü Belediyespor, bu hafta Makfitspor ile karşılaşacak.

Grupta namağlup unvanını koruyan ve en yakın takipçisi ile arasında 2 puan fark bulunan Talasgücü Belediyespor, 8. sırada bulunan ve 11 mağlubiyeti olan Makfitspor ile karşı karşıya gelecek. 11 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de Erkilet Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkacak olan Talasgücü Belediyespor, en yakın takipçisi Kocasinan Ülküspor’un Erkiletspor ile oynayacağı maçta puan kaybetmesini bekliyor.

Kocasinan Ülküspor’un puan kaybetmesi ile rahatlamayı hedefleyen Talasgücü Belediyespor, Makfitspor maçından da galibiyetle ayrılma amacında.