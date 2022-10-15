Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 3. haftasında Talasgücü Belediyespor ilk galibiyetini almak istiyor.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 3. haftasında Talasgücü Belediyespor ilk galibiyetini almak istiyor.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk galibiyetini almak istiyor. Ligin ilk iki haftasında oynadığı maçlardan beraberlik alarak 2 puanda bulunan sarı lacivertliler, rakibi Başkent Şafakspor karşısında galip gelerek ilk 3 puanını almak istiyor. Hazırlıklarını antrenör Halil Aslan nezaretinde yapan Talasgücü Belediyespor, yarın oynanacak maçta puansız Ankara ekibini mağlup etmeyi amaçlıyor.
Kadir Has Yan sahada oynanacak maç saat 15:00’te başlayacak. Maçı Kerim Çataklı, Furkan Demir, Selim Göksu hakem üçlüsü yönetecek.
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