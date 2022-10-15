Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk galibiyetini almak istiyor. Ligin ilk iki haftasında oynadığı maçlardan beraberlik alarak 2 puanda bulunan sarı lacivertliler, rakibi Başkent Şafakspor karşısında galip gelerek ilk 3 puanını almak istiyor. Hazırlıklarını antrenör Halil Aslan nezaretinde yapan Talasgücü Belediyespor, yarın oynanacak maçta puansız Ankara ekibini mağlup etmeyi amaçlıyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.