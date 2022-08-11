Kayseri’nin ilk lisanslı espor kulübü olan Talasgücü Espor Kulübü’ne modern bir merkez inşa ediliyor.

Kayseri’nin ilk lisanslı espor kulübü olan Talasgücü Espor Kulübü’ne modern bir merkez inşa ediliyor.

Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan merkezde baştan aşağı yenileme çalışmaları sürüyor. İki kattan oluşan ve toplamda 400 metrekarelik alanı bulunan merkezde müsabaka oynanacak dev arena, 42 kişilik tribün, 3 youtuber odası, koç odası, green box odası ve oyuncu bankoları yer alacak. Ekim ayında yeniden açılması planlanan merkezle ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Espor Kulübü’nün Kayseri’nin ilk lisanslı kulübü olduğunu belirterek, “Belediyemiz ile gençler arasındaki etkileşimi artırmak, bilinçli bilgisayar kullanımını teşvik etmek, oyun bağımlılığıyla mücadele etmek, gençlerimizin gün içeresindeki oyun, eğitim ve kişisel gelişimlerini belirli bir program dâhilinde planlamalarını ve zamanı etkin kullanmalarını sağlamak gibi birçok amaçla 1 Temmuz 2020 tarihinde açtığımız kulübümüze daha modern bir merkez için çalışmalara başladık. Bu alanda ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek profesyonel oyuncular yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Başkan Yalçın, esporun, sporun yeni formu olarak bilgisayar/konsol/mobil platformlar üzerinden çevrimiçi veya çevrimdışı, bireysel veya takım olarak oynanan rekabetçi bir dijital alan olduğunu ifade ederek, “Biz de belediye olarak günümüz trendlerinden olan bu alanda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İki yıl önce açtığımız espor kulübümüze daha nitelikli ve modern bir merkez kazandırıyoruz. Bu sporla gençlerimiz yabancı dil öğrenimi, hızlı karar verebilme becerisi, el-göz-zihin koordinasyonu, teknolojik bilgi ve becerilerinin artması, motor becerileri gelişimi ve motivasyonun yanı sıra fizyolojik kekemelik, sosyal fobi gibi hastalıklarda tedavi ve terapi amaçlı destek alabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca turnuvalara hazırlık, doğa yürüyüşleri, sosyal aktiviteler gibi çeşitli faaliyetler de sunduklarını kaydeden Başkan Yalçın, başvuruların Talasgücü Espor Kulübü’nün Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 67 adresine yapılabileceğini sözlerine ekledi.