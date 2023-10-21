Talasgücü Belediyespor deplasmanda bir kez daha kaybetti. Sarı Lacivertliler bu kez Kepez Belediyespor’a mağlup oldu.

Türkiye 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, Kepez Belediyespor’a mağlup oldu. Ligin 7. hafta maçında deplasmanda Kepez Belediyespor ile karşılaşan sarı lacivertliler, ilk yarısını 2-0 kaybettiği maçı 4-1 mağlup noktaladı. Ev sahibi ekibin gollerini Ahmet Teker, Hasan Gündoğdu, Faruk Öcal ve Yılmaz Basravi atarken Talasgücü Belediyespor’un tek golü Samet Acar’dan geldi.

Deplasmanda oynadığı 4 maçtan da puan çıkaramayan Talasgücü Belediyespor 6 puanda kaldı. Ev sahibi ekip bu galibiyet ile puanını 14’e yükselterek zirve yarışını sürdürdü.