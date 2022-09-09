İkamet, kurşunların hedefi oldu

İkamet, kurşunların hedefi oldu

Talasgücü Belediyespor’un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde;

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren sarı lacivertliler kampın ardından Kayseri’ye dönecek.1-2 Ekim’de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor, yeni sezona ulaşmak istiyor. Talasgücü Belediyespor 5 ve 6. hafta maçlarını evinde oynayacak. Sarı lacivertliler ligin 1. haftasında evinde Kayseri derbisinde Develispor maçı ile sezona başlayacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.

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