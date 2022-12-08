Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, 6. Grup’taki takımlar arasında tek namağlup ekip olarak yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, 6. Grup’taki takımlar arasında tek namağlup ekip olarak yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele veren Talasgücü Belediyespor geride kalan 10 haftayı namağlup geçirdi. Grupta oynadığı 10 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik alan sarı lacivertliler hiç yenilmedi. Rakip filelere 17 gol atarken sarı lacivertli ekip, kalesinde sadece 7 gol gördü. Talasgücü Belediyespor, 22 puan toplayarak liderin 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.
Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısının bitimine 3 hafta kala sırasıyla Yahşihanspor, Osmancık Belediyespor ve Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak.
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