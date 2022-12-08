Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısının bitimine 3 hafta kala sırasıyla Yahşihanspor, Osmancık Belediyespor ve Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak.

Çopuroğlu: "Kayseri’miz için bir milat olacak"

Çopuroğlu: "Kayseri’miz için bir milat olacak"

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele veren Talasgücü Belediyespor geride kalan 10 haftayı namağlup geçirdi. Grupta oynadığı 10 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik alan sarı lacivertliler hiç yenilmedi. Rakip filelere 17 gol atarken sarı lacivertli ekip, kalesinde sadece 7 gol gördü. Talasgücü Belediyespor, 22 puan toplayarak liderin 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, 6. Grup’taki takımlar arasında tek namağlup ekip olarak yoluna dolu dizgin devam ediyor.

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