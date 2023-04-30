Bölgesel Amatör Lig şampiyonu Talasgücü Belediyespor, Kahramanmaraş’ta depremzede aileleri ziyaret etti. Çocuklarla ilgilenen futbolcular onlarla futbol oynadı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup şampiyonu Talasgücü Belediyespor, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a giderek minik bedenlerin yüzünü güldürmeye çalıştı. Türkiye 3. Ligi’ne yükselmeyi başaran sarı lacivertliler, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Elbistan ilçelerinde çocuklara futbol topu, Kayserispor ve Talasgücü forması hediye etti. Talasgücü Belediyespor futbolcuları, miniklerle futbol maçı yaptı.

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, yıllar sonra Kayseri’ye bir profesyonel takım hediye etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şampiyonluk kutlaması yapmak yerine depremzede aileler ve çocukları ile bir araya gelerek onlara moral olmayı tercih ettiklerini söyledi.