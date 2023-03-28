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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, yarın sahasında oynayacağı Niğde Belediyespor ve Pazar günü Ankara’da oynayacağı Sincan Belediyespor maçlarını kazanıp son 4 haftaya liderlik koltuğunda girmek istiyor. Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, 2 maçtan 6 puan çıkarıp liderliği elde edeceklerini söyledi. Başkan İloğlu, "Lider ile aramızdaki puan farkını kapattık. Yarın Niğde Belediyespor’u sahamızda, hafta sonu da lider Sincan Belediyespor’u deplasmanda yenmek istiyoruz. İki maçtan 6 puan çıkarırsak liderlik koltuğuna oturacağız inşallah" dedi.

Talasgücü Belediyespor, hafta içi ve Pazar günü peş peşe oynayacağı müsabakaları kazanıp liderlik koltuğuna oturmak hesabında.

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