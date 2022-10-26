Başkan ve vali sokak basketbolu oynadı

Başkan ve vali sokak basketbolu oynadı

Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, kaleci Çağrı Can’nın yapılan kontroller sonrasında durumunun netleştiğini söyledi. Kasık Bölgesi’nde yırtık tespit edilen başarılı kalecinin 10 ay sahalardan uzak kalacağını belirten Teknik Direktör Aslan, “Salı günü yaptığımız antrenman öncesinde Çağrı Can’nın durumu netleşti. Doktor kontrollerinden geçen kalecimiz üst kasık bölgesinde yırtık olduğu için 1 ay aramızda olmayacak. Doktor kontrolünde olacak ve 1 sonra aramıza dönebilecek” dedi.

Ankara T.K.İ. ile oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan kaleci Çağrı Can Tanrıbilir’in 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Başkent’te oynanan karşılaşmada talihsiz sakatlık yaşayan Çağrı Can Tanrıbilir’in kasık bölgesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor’da kaleci Çağrı Can’ın durumu netleşti.

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