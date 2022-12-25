Talasgücü Belediyespor deplasmanda Yozgat Bozokspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Talasgücü Belediyespor deplasmanda Yozgat Bozokspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Bozokspor ile karşılaşacak. İlk yarının son maçında Yozgat’ta Bozokspor’a konuk olacak sarı lacivertliler, bu maçtan puan veya puanlar ile ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Oynadığı 12 maçta namağlup durumda olan ve averajla ikinci sırada bulunan sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Ramazan Taş, Arda Saltan ve kırmızı kart cezalısı Ömer Çoban forma giyemeyecek.

25 puanlı Yozgat Bozokspor ile 28 puanlı Talasgücü Belediyespor arasındaki maç saat 14:00’te başlayacak. Bu müsabakayı Ankara bölgesinden Evren Aydoğan yönetecek.