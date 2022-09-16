Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon 3.lig ekiplerinden Orduspor 1967’da forma giyen orta saha oyuncusu Arda Saltan ile anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun” denildi.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, transferlerine devam ediyor. Geçen sezon Orduspor forması giyen orta saha oyuncusu Arda Saltan yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek. 28 yaşındaki orta oyuncusu yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalayarak takımla çalışmalara başladı.

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