Sarı lacivertliler ikinci yarının ilk maçında Kayseri derbisinde deplasmanda Develigücü Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısı öncesi Antalya’da 10 gün kamp yaparak sürdürdü. Ligin ilk yarısını 31 puanla zirvede tamamlayan Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıda kaldığı yerden devam etmek istiyor. Son antrenmanın ardından karayolu ile Kayseri’ye gelecek olan Talasgücü Belediyespor 2 günlük iznin ardından Cumartesi günü hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Talasgücü Belediyespor, 10 gün süren Antalya Belek kampını tamamladı.

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