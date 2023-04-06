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Goller: Akın Arıcan (dk.17 ve 47), Osman Buğra Uysal (dk.40), Oğuz Saltabaş (dk.44), Bahtiyar Dolma (dk.49), Alperen Topçular (dk.56) (Talasgücü Belediyespor)

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 24. hafta maçında Talasgücü Belediyespor sahasında Yahşihanspor’u 6-0 mağlup etti.

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