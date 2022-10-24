Talasgücü Belediyespor, Ankara deplasmanından 3 puanla döndü.

Talasgücü Belediyespor, Ankara deplasmanından 3 puanla döndü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta ekiplerinden Talasgücü Belediyespor ligin 4.haftasında deplasmanda Ankara T.İ.K ile karşı karşıya geldi. Ankara Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanan zorlu doksan dakikada rakibini Ramazan Taş ve Oğuz Saltabaş’ın golleriyle 2-0 yenen Talasgücü Belediyespor haftayı galibiyetle kapattı. Talasgücü Belediyespor rakibi karşısında aldığı galibiyetle üst üste ikinci galibiyetini alırken 8 puan ulaştı. Geride kalan 4.hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı lacivertliler çıkışını sürdürmek istiyor. Talasgücü Belediyespor ligin 5.haftasında sahasında Suvermez Kapadokyaspor’u konuk edecek.