Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 22. hafta maçında Talasgücü Belediyespor sahasında Niğde Belediyespor’u 3-1 yendi. Sarı Lacivertliler puanını 52’ye yükselterek lider Sincan Belediyespor ile aynı puana erişti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Salih Soydan, Alişan Küçükkoçak, Emral Oktan
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir xx, Erkan Kapar x, Ahmet Şahbaz xx, Ömer Çoban xx, Emincan Konuk x (Dk.46 İbrahim Şahinkaya xx), Canberk Soykuvvet xx (Dk.75 Osman Buğra xx), Bahtiyar Dolma x (Dk.75 Alperen Topçular xx), Ercan Çiftci xxx, Oğuz Saltabaş xx (Dk.84 Arda Saltan x), Ramazan Taş xx (Dk.88 Mehmet Seçme x), Akın Arıcan xx
Niğde Belediyespor: Cafer Öğütçü x, Mustafa Güngör xx, Yalçın Öztürk xx, Berkay Ekmekce xx, Berk Karadağ xxx, Ali İhsan xx (Dk.82 Berke Tamurx) İbrahim Bolat x , Emin Polat x, Furkan İzin xx, Emre Topçuoğlu xx, Ramazan Demir xx
Goller: Ahmet Şahbaz Dk.65, Alperen Topçular Dk.75, Ercan Çifci Dk.85 (Talasgücü Belediyespor) Furkan İzin Dk.12 (Niğde Belediyespor)
Kırmızı Kart: Furkan İzin Dk.89 (Niğde Belediyespor)