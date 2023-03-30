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Kayseri’de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Bin 148 ağır hasarlı yapı var

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 22. hafta maçında Talasgücü Belediyespor sahasında Niğde Belediyespor’u 3-1 yendi. Sarı Lacivertliler puanını 52’ye yükselterek lider Sincan Belediyespor ile aynı puana erişti.

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