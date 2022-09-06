Sarı lacivertliler, ikinci hazırlık maçını yarın İnegöl Kafkasspor ile oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, Afyon kampında Siverek Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında goller geldi. Maçın 55. dakikasında Oğuz Saltabaş ve maçın 67. dakikasında Mehmet Seçme, rakip ağlara topu gönderen isimler oldu.

Kayserispor 20. kez yenildi

Kayserispor 20. kez yenildi

Talasgücü Belediyespor, oynadığı hazırlık maçında Siverek Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

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