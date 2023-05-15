Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniğinde tedavi gören talasemili (Akdeniz anemisi) çocuklar için müzikli etkinlik düzenlendi.

Klinikte düzenlenen etkinliğe Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Nurşah Keskin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yasemin Kılkış, Müdür Yardımcısı Fatma Canpolat, Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Defne Ay Tuncel, hemşireler, çalışanlar ile çocuklar katıldı. Radyoloji Kliniği’nde görev yapan Dr. Turgay Öztürkçü’nün çocuklara gitar eşliğinde şarkılar söylediği etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Keyifli dakikalar geçiren çocuklar, buluşmanın sonunda pasta kesti.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Keskin, “Hastanemizde sağlık hizmetlerini en iyi şekilde verirken, özellikle çocuklara yönelik bu tür etkinlikler de düzenliyoruz. Bu organizasyonumuzda da talasemili çocuklarımızla bir araya geldik. Onların yüzünün güldüğünü görmek çok güzel” dedi.