Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine hayırsever iş insanı Ömer Besceli tarafından babası adına yaptırılacak Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi için bir toplantı yapıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin ve ilgili belediye görevlilerinin katıldığı toplantı başkanlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Ömer Besceli’nin babası adına yapılacak olan Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi’nde yer alacak bölümler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; yaşlıların hürmet edilmesi işaret edilen kıymetliler olduğunu belirterek, “Büyüklerimiz baş tacımız. Onlar bizlere baktı, bizleri büyüttü. Şimdi ise bizlerin onlara bakma zamanı geldi. İşte bu yüzden ilçemizde onların rahat edebileceği bir merkez yapma kararı aldık. Bu merkezin yapımını üstlenen Ömer Besceli hayırseverimize ve Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin hocamıza teşekkür ediyorum. Merkezimiz şimdiden hayırlı olsun.” dedi. Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, hazırlanan projeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Yalçın ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Hayırsever Besceli’nin babasının adını taşıyacak olan Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi, 2 bin 143 metrekare arsanın bin 370 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Merkezde hastalar için ayrılan odaların yanı sıra, etkinlik alanı, sanat-müzik atölyeleri, yeme içme ve yürüyüş alanı ile hastaların dinlenebilmesi için özel olarak düzenlenen iç avlu yer alacak. Merkezde ayrıca hastaların bakımı için bir de kuaför bölümü bulunacak.