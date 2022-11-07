Kayseri’nin Talas ilçesine yapılacak 6 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun inşası için protokol imzalandı.

Kayseri’nin Talas ilçesine yapılacak 6 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun inşası için protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan imza törenine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Grup Avenir İnşaat adına İbrahim Arık katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Böyle güzel protokoller ile haftaya başlamanın hayırlı olacağına inanıyorum. Hayırseverimiz, Talas ilçemizde bulunan Türkiye’nin en büyük 7’inci mahallesine 750 metrekare alana Aile Sağlığı Merkezi yaptırıyor. Bu bölgenin gerçekten ihtiyacı vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’da, “Sayın valim öncelikle size teşekkür ediyorum. Biz en kısa zamanda vatandaşımızın hizmetine girmesi için gayret göstereceğiz. Emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hayırsever İbrahim Arık da yaptığı konuşmada, “İnşallah bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Valimiz Gökmen Çiçek’e, Talas Belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Talas İlçesi Mevlana Mahallesine yaptırılacak olan 6 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Hizmetleri İstasyonu işine ait protokol, Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hayırsever İbrahim Arık tarafından imzalandı.