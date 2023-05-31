6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından muhtemel depreme karşı hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Talas Belediyesi, afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere Geçici Acil/Afet Sosyal Yaşam Merkezi kuruyor.

Başakpınar Asfalt Şantiyesi yanında bulunun 30 bin metrekarelik alanda yapım çalışmaları süren acil afet yaşam merkezindeki çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, olası bir afet durumuna karşı hazırlıklı olmak zorunda olduklarını kaydetti.

Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ve ilgili birim ekibiyle birlikte konteyner kent alanında değerlendirmeler yapan Başkan Yalçın, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gelinen aşamayla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, konteyner kentin bir an önce tamamlanarak hazır hale getirileceğini söyledi.

103 konteynerden oluşan acil/afet sosyal yaşam merkezi, tamamlandığında deprem ve diğer afet durumlarında, barınma başta olmak üzere birçok ihtiyaca cevap verecek. Alan ayrıca farklı zamanlarda gençlik kampı ve sosyal faaliyet merkezi olarak da kullanılacak.

Mevlana Meydanı’na acil durum konteyneri

Talas Belediyesi, daha öncede Mevlana Mahalle Meydanına içerisinde acil yardım müdahale malzemelerinden jeneratöre, battaniyeden megafon, radyo, el feneri ve ilk yardım çantasına kadar her türlü acil yaşamsal malzemenin yer aldığı acil durum konteynerini yerleştirerek deprem ve diğer acil durumlara hazırlık yapmıştı. Acil durum konteynerlerinin sayısının artırılarak ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilmesi planlanıyor.

Elbistan’a Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı kurmuştu

Bilindiği gibi Talas Belediyesi, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 310 konteynerlik yaşam ve ticaret alanını kurmuştu. İçerisinde bir mahallede olması gereken her türlü sosyal donatının yer aldığı 20 bin m.lik Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı, 20 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak depremzedelere teslim edilmişti.