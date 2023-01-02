Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen talaş yüklü kamyonun şoförü yaralanırken, tonlarca talaş ise araziye saçıldı.

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen talaş yüklü kamyonun şoförü yaralanırken, tonlarca talaş ise araziye saçıldı.

Olay, Sandıklı ilçesi Karadirek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal T., yönetimindeki 07 R 2888 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Bilal T., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.