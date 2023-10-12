Talas Belediyesi ve hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliğiyle yapımı süren Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü hızla yükseliyor. İçerisinde 4 okulun yer aldığı kampüste anaokul ve ilkokul bitme noktasına gelirken, ortaokul ile lisenin yapımı için yakın zamanda temel atılacak.

Talas Belediyesinin eğitime katkısı hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Talas Millet Bahçesi içerisine yaptırılan Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu’nun binası tamamlanma aşamasına geldi.

Bin 150 metrekare kapalı alana sahip 24 derslikli ilkokul binasının yüzde 95’i tamamlanırken, 4 bin 500 metrekare kapalı alana yapılan 7 derslikli anaokulu binası ise yüzde 80’ler seviyesine ulaştı. Öte yandan 100 bin metrekarelik kampüs içerisine yine Av. Mehmet Altun tarafından yapımı üstlenilen ortaokul ve lise binası için ihale süreci tamamlandı. 4 bin 500 metrekarelik ortaokul ile 5 bin metrekareye sahip lise binasının kısa süre içinde temelinin atılması planlanıyor.

Anaokulunda neler olacak?

3 bin 589 metrekare arsanın bin 150 metrekaresi üzerine inşa edilen her türlü teknolojik altyapı ve donanıma sahip Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulunda 7 derslik bulunacak. Okulda ayrıca beden eğitimi salonu ve yemekhanenin yanı sıra çocukların hem eğlenip hem de öğrenerek kaliteli vakit geçirecekleri peyzaj alanları da yer alacak.

Tam donanımlı ilkokul

5 bin 520 metrekarelik arsanın 4 bin 215 metrekarelik kısmına inşası yükselen Türkan-Av. Mehmet Altun İlkokulu 24 derslikten oluşacak. İçerisinde çok amaçlı salon, kütüphane, laboratuvar, yemekhane ve ek hizmet birimlerinin yer alacağı ilkokulun peyzaj alanları çocukların okul dışındaki eğitici sürece dahil etmesine yönelik olarak tasarlandı. Her türlü teknolojik imkanların yer alacağı ilkokul binası, anaokulu ile birlikte bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak.