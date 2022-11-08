Talas Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 14 maddeyi karara bağladı. Çeşitli imar ve mali konuların görüşüldüğü oturumda ilçeye yapılan ve yapımı süren sağlık tesisleriyle ilgili müjdeler de verildi.

Talas Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 14 maddeyi karara bağladı. Çeşitli imar ve mali konuların görüşüldüğü oturumda ilçeye yapılan ve yapımı süren sağlık tesisleriyle ilgili müjdeler de verildi.

Meclis Salonunda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında yapılan oturumda çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları, 2023 mali yılı gelir ücret tarifesi ve birimler arası bütçe aktarımına ait talepler gibi konular karara bağlandı. Oturumun başında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine ilçeye kazandırılacak yeni bir sağlık tesisinin müjdesini vererek başladı. Başkan Yalçın, belediye-hayırsever işbirliğinin hızla devam ettiğini belirterek, “Yine müjdeli bir haberle başlamak istiyorum. Kayserimizin hayırsever işadamlarının katkıları devam ediyor. Bu sefer de Mevlana Mahallemize Avenir Grup anneleri adına büyük bir aile sağlığı merkezi ve acil sağlık istasyonu için Sayın Valimiz huzurunda bir protokol imzaladık. Mülkiyeti belediyemize ait yaklaşık 2 bin metrekarelik arsanın 800 metrekare oturum alanında donanımlı bir sağlık tesisi olacak. İnşallah en kısa zamanda yapılarak hizmete girer. Allah hayır sahiplerinden razı olsun.” dedi. Reşadiye Mahallesinde kadınlara yönelik bir kurs merkezi yapımının da kararlaştırıldığı toplantıda çeşitli komisyonlara ait raporlar kabul edildi.

Meclis oturumu, 5 Aralık Pazartesi günü saat 16.00’da yeniden toplanmak üzere sona erdi.