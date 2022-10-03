Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay 23.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi, Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi Çağdaş Tükenmez (19), talaş makinesinin içine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler. Makine içinde sıkışan gencin, cansız bedeni İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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