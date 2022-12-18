Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve üretilen ürünlerle oldukça renkli bir görüntüye sahip olan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ alanla satanı buluşturdu. Pazarı ziyarete gelen Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, “Talaslı vatandaşlarımız buradaki pazara oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar” dedi.

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve üretilen ürünlerle oldukça renkli bir görüntüye sahip olan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ alanla satanı buluşturdu. Pazarı ziyarete gelen Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, “Talaslı vatandaşlarımız buradaki pazara oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar” dedi.

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ birbirinden değerli el işi ürünler ile vatandaşları buluşturan ortak nokta haline geldi. Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanı’nda kurulan pazar, vatandaşlardan oldukça yoğun ilgi görüyor. ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ hakkında konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç; “Ben işin gerçeği namını duyuyordum ama ilk defa gezme fırsatım oldu. Burada yaklaşık olarak 85 üretici kadınımız tamamı kendi evlerinde devletten hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla elleriyle ürettikleri ürünleri pazarlama imkanı buluyorlar. Talas Belediyesi’ne de teşekkür etmek istiyorum. Bilindiği gibi Valimiz Gökmen Çiçek yaklaşık 6 ay önce ilimizde göreve başladı. Göreve başladığından beri kadın üretim ve istihdamını artırma anlamında özel bir hassasiyetleri var. Bu anlamda da bana görev verdi. Bu kadın kooperatifimizde aslında valimizin gerçekleştirmek istediği neredeyse her şeyin vücut bulmuş hali. Buradaki kadınlarımız kendi evlerinde üretiyorlar. İnternet ortamında da satış yapıyorlar. Talaslı vatandaşlarımızda buradaki pazara oldukça yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Ben bunların örneklerinin artmasını çok arzu ederim. Tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diğer kadın kooperatiflerimizin de inşallah bu seviyeye gelmelerini istiyoruz. Elimizde mevcut bir örnek var. İnşallah bu diğer kooperatiflerimize de örnek olacak” ifadelerini kullandı.

Ev hanımlarının hazırlanan birbirinden güzel ürünlerin sergilendiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nda yiyecek, tekstil, takı ve birçok ürün tezgahlarda müşterisini bekliyor.