Talas Belediyesi’nin Reşadiye Mahallesi’ndeki eski stadında yaptığı Kurban Satış ve Kesim Alanı besicilerden ve vatandaşlardan tam not aldı.

İçerisinde hijyenik koşullarda büyükbaş ve küçükbaş için oluşturulan kesim bölümlerinden güneşliğe, çit ve otlaklardan su, lavabo ve mescit gibi sosyal donatılara kadar her şeyin düşünüldüğü Talas Belediyesi Reşadiye Kurban Pazarı herkesin takdirini topladı.

Bayrama sayılı günler kala hareketliliğin arttığı Reşadiye Kurban Pazarı’na kurbanlık küçükbaş alışverişi için gelen İbrahim Tokpınar, “Pazar yerinden memnunuz. Yerleşimi güzel. Büyük bir hizmet yapılmış. Daha öncede burada kestik. Yine memnunuz. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Örencik’e ve pazara teşekkür

Bir başka vatandaş Yaşar Kendirci, “Ben Talas’ın Örencik mahallesindenim. Mahallemize verilen hizmetlerden dolayı da pazar yerini böyle güzel düzenlemesinden de Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Verilen hizmetten memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Çok hijyenik ve temiz”

Küçükbaş kurbanlık satıcısı Barış Kahraman da, alandaki hizmetlerden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Talas Belediyesine çit yapılmasından dolayı teşekkür ederim. Yapılan hizmetler çok güzel. Aynı zamanda kesim noktalarını çok hijyenik ve temiz tutuyorlar. Bir hafta dursanız burada hiç koku gelmiyor çok temiz” şeklinde konuştu.

“Kayseri’de tekden olmuş”

Bir diğer satıcı Nurettin İlti ise, “Allah ne muratları varsa versin. Pazar yerimiz Kayseri’de tekten olmuş. Hizmetlerinde başarıların devamını diliyorum. Bu seneye kadar böyle bir pazar yeri görmedik. Allah razı olsun. Çok rahatız. Teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Belediyemizden çok memnunuz”

Develi’den pazar yerine geldiğini ifade eden büyükbaş satıcısı Sefa Demir de, “Belediyemizden çok memnunuz. Gerekeni yapıyorlar. Allah razı olsun. Herhangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.