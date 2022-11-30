Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerden Ardıç’ta düzenlenen kasaplık kursunda katılımcılara, “Sizlerin emeğinden geçen her şeye ihtiyaç var. Tarım ve hayvancılık olmazsa olmazdır” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerden Ardıç’ta düzenlenen kasaplık kursunda katılımcılara, “Sizlerin emeğinden geçen her şeye ihtiyaç var. Tarım ve hayvancılık olmazsa olmazdır” dedi.

Başkan Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ile birlikte İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünün Ardıç Mahallesindeki Köy Yaşam Merkezinde düzenlediği kasaplık kursunun açılışına katıldı. Buradaki törenin açılışında konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, kurs hakkında bilgiler vererek, “46 kursiyerimizle inşallah kursumuz bugün açılıyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kursa teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Bizler talep edilen bütün kursları açmayı hedefliyoruz" dedi.

“TARIM VE HAYVANCILIĞIN ÖNEMİ ANLAŞILDI”

Daha sonra konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, sözlerine kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederek başlarken, “İnsan ömür boyu talebedir. Bilgileri üst üste koyunca kendini donatır. Sonra da kamil bir insan olur. Son dönemde anlaşıldı ki insanın yaşadığı her yerde en önemli sektör tarım ve hayvancılık. Kasaplık işi de bunun en önemli boyutlarından birisi. Hayvanın derisinin, etinin, yağının, en küçük parçasının ekonomiye kazandırılması artık çok büyük bir sektör haline geldi. Etin, sütün, yağın en küçük parçasını değerlendirmek zorundayız. Çünkü milli servettir" şeklinde konuştu.

“Bizler ne kadar çok güzel iş yaparsak o derece iyi vatandaşız, o kadar çok ülkemiz gelişecektir.” diyen Başkan Yalçın, “Bugün kasaplıkla ilgili kurs olur yarın başka bir konuda olur. Kendimizi donatıp yaptığımız işleri en iyi şekilde yapıp milli serveti değerlendirirsek yapacağımız en güzel şey bu olur. Allah sizden razı olsun. Kırsalda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunuyorsunuz. Sizin emeğinizden geçen her şeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ BİR KURS”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, gıdanın temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Dünya kurulduğundan beri et tüketilen önemli bir besin kaynağı. Sizler olmasanız bu işi yapacakların sayısı azalır. Yaptığınız bu işte, varsa eksiklerinizi gidermek amacıyla arkadaşlarımız güzel bir kurs açmış. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.