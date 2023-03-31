Bunlar da ilginizi çekebilir

Deprem bölgesindeki etkinlikte, palyaço gösterileri de yapılarak çocuklara hediye dağıtıldı.

Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan, yeni parklarıyla daha da güzelleşiyor”

Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan, yeni parklarıyla daha da güzelleşiyor”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Talas Gençlik Merkezi gönüllüleri deprem bölgesinde, büyük felaketten en fazla etkilenen çocuklarla bir araya geldi. Gönüllüler, çocuklarla birlikte halat çekme, voleybol, futbol ve parkurlarda çocukları eğlendirmeye çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin çocuklarda bıraktığı izler, Talas Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından yapılan etkinliklerle siliniyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.