Talas Belediyesi tarafından kültür ve sanat ağırlıklı düzenlenen Talas Festivali’nde sahne alan türkülerin genç ve sevilen ismi Elif Buse Doğan, salonu dolduran Kayserililere türküler, şarkılar ve oyun havalarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Talas Belediyesi tarafından kültür ve sanat ağırlıklı düzenlenen Talas Festivali’nde sahne alan türkülerin genç ve sevilen ismi Elif Buse Doğan, salonu dolduran Kayserililere türküler, şarkılar ve oyun havalarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Birbirinden özel programların yer aldığı Talas Festivali’nde ilk gün türkülerin sevilen ismi Elif Buse Doğan sahneye çıktı. Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve büyük salonu hınca hınç dolduran dinleyicilerin karşısına çıkan Elif Buse Doğan, Neşet Ertaş’tan Mahsuni Şerif’e, hüzünlü ezgilerden oyun havalarına birçok eser seslendirdi. Kimin zaman hüzünlendiren sanatçı, kimi zaman hem eğlendi hem de eğlendirdi. Yaklaşık 2 saate yakın sahnede kalan sanatçı, kendi eserlerinden de okudu.

Salondakilerle birlikte eğlenceye ortak olan Talas Belediye başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı kısa konuşmasında sözlerine Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başladı.

Başkan Yalçın, “Özellikle bireyi olmaktan onur duyduğumuz cumhuriyetimize Cenabı Allah nice yüzyıllar daim etsin. Bu arada Talas Festivalimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şunu belirtmek isterim ki bir şehrin büyüklüğü binalarıyla değil kültürüyle aynı zamanda kadim medeniyetlere hizmet etmesiyle, spora, eğitime, sağlığa, gençliğe ve insana verdiği katkıyla ölçülür. Biz de Talas olarak çok anlamlı bir kent kimliğine sahibiz. O nedenle kadim türkülerimizi Elif Buse hanımdan dinlemek ayrı bir mutluluk veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni nesillerimize türkülerimizi hem seven hem de sevdiren bir sanatçı olarak kendisiyle her zaman onur duyuyoruz. Demek ki türkülerimizle de eğlenilebiliyor. Türkülerimizle de duygusallaşabiliyoruz. Bizim türkülerimiz ve kültürümüz bambaşka. Hani şair diyor ya ‘Ne zaman bir şiir duysam ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım.’ Bizim türkülerimiz böyledir” dedi.

Elif Buse Doğan da salonun muhteşem olduğunu ifade ederek, “Kalabalık konserin tadı bir başka oluyor. Kayseri aslında ikinci evimiz ama ilk defa halk konseri yaptım. Buna da Talas Belediyesi vesile oldu. O yüzden başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum ve yalnız bırakmayan herkese. Çok güzel ağırlandık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Elif Buse Doğan’a çiçek verirken, sanatçı seslendirdiği eserlerin yanı sıra muhteşem sahne şovuyla da unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere gelen vatandaşlar da çok güzel bir program olduğunu belirterek, Başkan Yalçın’a düzenlenen konserden dolayı teşekkür etti.