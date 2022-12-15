Talas Belediyesi’nin düzenlediği Aralık ayı kültür sanat etkinliklerinin ikinci programı olan ‘Ayaklı Kütüphaneler’ söyleşi programı kitapseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Talas Belediyesi’nin düzenlediği Aralık ayı kültür sanat etkinliklerinin ikinci programı olan ‘Ayaklı Kütüphaneler’ söyleşi programı kitapseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Kültür Tarihçisi Yazar Dursun Gürlek’in konuşmacı olarak yer aldığı programa başta öğrenciler olmak üzere birçok kitapsever vatandaş katıldı. Önemli eserlerin ve şahsiyetlerin konu edinildiği söyleşi programına kendi hayatını ve eğitim serüvenini anlatarak başlayan Dursun Gürlek, özellikle İstanbul’da bulunan kütüphaneler, kütüphanelerin oluşturulma süreci ve ‘kütüphane niteliği taşıyan’ kişilerle ilgili bilgileri paylaştı. Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Dursun Gürlek; “Bu programa davet edilince çok sevindim, çünkü burada yapacağım ilk kültür ve edebiyat programıydı. Katılımcılar da dikkatle dinledi. Onların dikkatle dinlemesi de doğrusunu söylemek gerekirse beni dinlendirdi ve heyecanlandırdı. Dilimin döndüğü ne varsa paylaşmaya çalıştım. Mutlu bir zaman dilimi geçirdim. Bu vesileyle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a müteşekkirim” dedi. Programla ilgili konuşan katılımcılar da güzel bir program olduğunu ve çok değerli bilgiler edindiklerini ifade ederek Bakan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Programa öğrencileriyle birlikte katılan Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Öğretmeni Kadir Duran, “Program için belediyemize çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Programa katılan lise öğrencilerinden Ebrar Uzuner de; “Bilgilendik, güzel oldu. Çok farklı bir program oldu. Talas Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi. Bir diğer katılımcı Yaren Yıldız da söyleşiden çok memnun ayrıldığını belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Söyleşiden çok faydalı bilgiler edindiğini belirten bir diğer öğrenci de, Dursun Gürlek’in ‘Ayaklı Kütüphaneler’ isimli kitabını da okumak için sabırsızlandığını ifade etti.