Talas Belediyesinin, deprem felaketinin yaşandığı güney ve güneydoğu illerine yönelik yürüttüğü yardım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede Talas Belediyesi ekipleri, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Göksun ve Afşin’de çalışmalar yürütüyor.

Talas Belediyesinin, deprem felaketinin yaşandığı güney ve güneydoğu illerine yönelik yürüttüğü yardım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede Talas Belediyesi ekipleri, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Göksun ve Afşin’de çalışmalar yürütüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Osmaniye’de 10 kişilik yerel destek ekibi lojistik, Kahramanmaraş merkezde 10 kişilik ekip mobil mutfak ve Afşin’de 2 kişilik imar ekibi harita çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Talas Belediyesi temizlik ekipleri Kahramanmaraş ve Hatay’da günlük temizlik işlerini yerine getiriyor. Temizlik işleri için toplam 5 araç ve 15 personel görev yapıyor. Bunların yanı sıra Göksun’a yerleştirilen konteynerler depremzedelere hizmet veriyor. Talas Belediyesi 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından şimdiye kadar bölgeye dönüşümlü 136 personel gönderirken, şu anda 44 araçla mobil mutfaktan çöp toplamaya, tankerden kamyonete kadar çeşitli alanlarda hizmet veriyor.

Bunların yanında Talas Belediyesi Fatma Bacı Kadın Kültür Merkezi, Talas Halk Eğitim Merkezi ve Talas Resul Aydemir Halk Eğitim Merkezinde kursiyerler ve gönüllüler tarafından üretilen günlük ortalama 250 adet uyku tulumu depremzedelere gönderiliyor. Bunlara ilave olarak gıda yardımlarında da bulunan Talas Belediyesi, çölyak hastalarının ihtiyacını belirleyerek bölgeye 250 adet glütensiz gıda kolisi gönderdi. Bunların yanı sıra depremin meydana geldiği andan itibaren bölgeye çok sayıda TIR ile monttan ayakkabıya, battaniyeden ısıtıcılara kadar hayırseverlerin desteğiyle yardım gitti.

Ayrıca Kayseri’deki yurtlara yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları için Talas Belediyesinde Deprem Koordinasyon Merkezi kurularak, belediye, Türk Kızılay Talas Şubesi ve AFAD ile koordinasyon sağlanıyor.