Kayseri U15 Ligi Play-Off ikinci maçında Talas Belediyespor, rakibi Kayseri Şekerspor’U 3-0 yenerek Kayseri şampiyonu oldu ve U15 Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Samed Armut, Mustafa Uçkan, Umut Enes Kaya

Talas Belediyespor U-15: Yusuf Özdemir, Ömer Utku Deveci, Eralp Çam, Arda Erdoğan (M. Akif dk. 60), Celal Taşpınar, M. Emin Dabaz, M. Mustafa Cingöz (Efe dk. 68), Mustafa Çiğdem, Alptuğ Aydın (Furkan dk. 69), Ramazan Baran Kör (Berat dk. 69), Ali Mert Akkamış (Kuzey dk. 60)

Büyükkılıç’tan Avrupa Spor Şehri Kayseri’ye bir proje daha: Atletizm pisti Büyükkılıç’tan Avrupa Spor Şehri Kayseri’ye bir proje daha: Atletizm pisti

Kayseri Şekerspor U-15: Kutay Mutlu, Ali Koçak (Naci dk. 66), Ahmet Şen, Hasan Düzgün, Bilal Arda Sarı, M. Yasin Erdem, Yiğit Sayıcı, Çağrı Papağan (Ahmet dk. 45), Mert Talha G. (Zahid dk. 62), Enes Kaan Özdemir, Ahmet Eren Aslan

Goller: Ramazan Baran Kör (dk. 4), Ömer Utku Deveci (dk. 47) Mustafa Çiğdem (dk. 68) (Talas Belediyespor U15)

Kaynak: İHA