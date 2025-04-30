Kayseri U15 Ligi Play-Off ikinci maçında Talas Belediyespor, rakibi Kayseri Şekerspor’U 3-0 yenerek Kayseri şampiyonu oldu ve U15 Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Samed Armut, Mustafa Uçkan, Umut Enes Kaya
Talas Belediyespor U-15: Yusuf Özdemir, Ömer Utku Deveci, Eralp Çam, Arda Erdoğan (M. Akif dk. 60), Celal Taşpınar, M. Emin Dabaz, M. Mustafa Cingöz (Efe dk. 68), Mustafa Çiğdem, Alptuğ Aydın (Furkan dk. 69), Ramazan Baran Kör (Berat dk. 69), Ali Mert Akkamış (Kuzey dk. 60)
Kayseri Şekerspor U-15: Kutay Mutlu, Ali Koçak (Naci dk. 66), Ahmet Şen, Hasan Düzgün, Bilal Arda Sarı, M. Yasin Erdem, Yiğit Sayıcı, Çağrı Papağan (Ahmet dk. 45), Mert Talha G. (Zahid dk. 62), Enes Kaan Özdemir, Ahmet Eren Aslan
Goller: Ramazan Baran Kör (dk. 4), Ömer Utku Deveci (dk. 47) Mustafa Çiğdem (dk. 68) (Talas Belediyespor U15)